O destino da ocupação do espaço que abrigava a Casa do Produtor Rural de Concórdia, na rua Leonel Mosele, continua indefinido.O prédio está fechado desde o mês de março, quando venceu o contrato com a Central das Cooperativas da Agricultura Familiar (Cecaf). O local foi utilizado para a realização da Feira do Peixe Vivo no período que antecedeu a Páscoa, mas o que será feito a partir de agora não foi divulgado.

O secretário de Agricultura, Mauro Martini, diz que está trabalhando na elaboração do levantamento dos materiais da prefeitura que estavam com as cooperativas. Como se trata de um espaço público, para uma empresa, cooperativa ou entidade usar a estrutura da antiga Casa do Produtor Rural, é necessário fazer licitação ou chamada pública.