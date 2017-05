A 32ª Festa Nacional do Leitão Assado (Fenal) já tem a programação definida e será realizada no dia 30 de julho no Parque de Exposições. A comissão organizadora divulgou a data nesta quarta-feira, dia 17. As equipes que desejam participar do festival gastronômico poderão fazer as inscrições a partir do início de julho. Dentre as novidades deste ano está a premiação aos vencedores, que terá um valor maior.

O evento acontece no encerramento da programação de aniversário dos 83 anos de Concórdia, que terá o corte do bolo e da mortadela no dia 29. O objetivo da Fenal é o fortalecimento do agronegócio, em especial a produção da carne suína. “Pretendemos abrir as inscrições para as equipes do festival gastronômico até o início de julho. Com a nova legislação precisamos fazer um credenciamento público dos participantes e já estamos trabalhando no edital”, conta o secretário de Agricultura Mauro Martini. “Mas estaremos fazendo toda a divulgação dos prazos em breve”, adianta ele.

O secretário destaca que neste ano a premiação dos pratos do concurso gastronômico, será maior e mais de R$ 9 mil serão distribuídos entre os 24 pratos. “Entendemos que temos que valorizar ainda mais o pessoal que trabalha com a gastronomia e por isso aumentamos os valores. Ano passado o primeiro colocado recebia R$ 400,00, agora vai receber R$ 1.000,00. O segundo terá a premiação de R$ 600,00 e os demais também terão a premiação dobrada”, antecipa Martini.

Categorias e premiação

O concurso terá três categorias: leitão em pedaços assado no espeto, leitão À Concórdia (assado inteiro na churrasqueira) e leitão inteiro (assado no forno). Cada categoria terá premiação até o quinto colocado, nos valores de R$ 1 mil para o vencedor, R$ 600,00 para o segundo, R$ 400,00 para o terceiro, R$ 300,00 para o quarto e R$ 200,00 para o quinto lugar. Também haverá a premiação de apresentação e ornamentação, para os três melhores de cada categoria. Neste caso, o prêmio em dinheiro será de R$ 200,00 para cada um. Junto ao valor também será entregue troféu aos 24 pratos premiados.