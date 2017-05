Contrato da Área Azul diz que motocicletas não precisam pagar, mas devem ocupar as vagas por no máximo duas horas

Fiscalização da rotatividade no estacionamento de motos será cobrada

Um assunto que está gerando debate em Concórdia é a cobrança da rotatividade para o uso das vagas de estacionamento de motos. O Departamento de Trânsito está determinado a exigir que a rodízio da ocupação dessas vagas aconteça.

A legislação atual é clara que as motos devem permanecer na mesma vaga por no máximo duas horas, mas sem pagar pelo estacionamento. Desta forma, o desafio é implantar a rotatividade sem mexer no bolso dos motociclistas. Este tema foi debatido durante o programa Mesa Redonda desta quarta-feira, na Rádio Aliança.

O diretor do departamento de Trânsito, Rudimar Vitto, explica que primeira tentativa ainda será contar com a conscientização dos motoristas, divulgando que cumprir a rotatividade é lei. Outra possibilidade é cobrar multa para quem deixar a moto estacionada por mais de duas horas na mesma vaga.

Rudinei Vitto detalha que o Departamento de Trânsito vai conversar com a empresa que a administra a Área Azul sobre esse assunto. A intenção é pedir para que a empresa fiscalize o cumprimento do rodízio de vagas.

Embora esteja previsto em contrato, o desafio da Administração Municipal será fazer a empresa que opera o sistema de Área Azul controlar a rotatividade, sem ter retorno financeiro. Existe a possibilidade de se alterar a legislação vigente e implantar a cobrança de estacionamento para as motos, desde que essa mudança seja considerada uma questão de interesse público. Como já há um contrato em vigência, se a Prefeitura optar por essa alternativa corre o risco de ser questionada judicialmente pelas empresas que perderam a licitação para operar o serviço de Área Azul em Concórdia.