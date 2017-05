As empresas interessadas em fazer essas obras de asfalto têm prazo até o dia 20 de junho para entregar as propostas / Foto: Divulgação Internet

A Prefeitura de Concórdia publicou no dia 15 de maio o edital de licitação para pavimentação asfáltica em sete ruas. O investimento será de pouco mais de R$ 1 milhão e o recurso é oriundo de financiamento do BRDE.

As empresas interessadas em fazer essas obras de asfalto têm prazo até o dia 20 de junho para entregar as propostas. O edital completo está publicado no site da Prefeitura de Concórdia.

No bairro Itaíba vai ser pavimentado 110 metros da rua Guaicurus.A Auri Pereira da Costa, no Guilherme Reich, terá asfalto em 127 metros, e a Gilmar José Ampese, no loteamento Frei Lency vai receber 72 metros de pavimentação. Também será feito asfalto em 350 metros entre das ruas Silvino Ciarini e Jairo Goss, no bairro da Gruta. No Natureza haverá pavimentação em 214 metros da Rua das Enseadas e no loteamento Poente do Sol está previsto asfalto para 180 metros da Rua Theresa Vanzo.