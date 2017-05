Competição foi realizada no fim de semana, na cidade de Itajaí.

A atleta concordiense Lunar Nicodem conquistou a primeira colocação na categoria meio-pesado dentro da Segunda Etapa do Circuito Stance de Jiu-Jitsu. A competição foi realizada no fim de semana, na cidade de Itajaí. Com isso, Lunar está próxima de conquistar uma vaga para o Mundial da modalidade. Cerca de 700 atletas participaram da competição.