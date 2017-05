Encerrou no último sábado, dia 13, o Campeonato Municipal de Futebol de Campo Edição 2017. Com um público recorde prestigiando o evento o esporte de Ipumirim mostrou mais uma vez seu prestígio. Em campo, os jogadores realizaram duas excelentes partidas, o que comprova a qualidade dos jogadores e o intuito de prevalecer a amistosidade apesar do acaloramento de uma final de campeonato.

Na serie prata, a equipe Vinte Mil e Um foi a campeã vencendo o time de Juventus de Linha Áurea por 1 X 0. A equipe campeã da serie Ouro foi Guarani de Cordilheira que venceu o Transportes Seguetto A por 3 x 2. O Campeão Municipal 2017 de Futebol de Campo tem também os melhores artilheiros e o Goleiro Menos Vazado do Campeonato. Empatados com 16 gols cada, Eduardo Cagol - Dudu e Luis Simão Duarte – Simão, levaram o troféu de artilheiro do campeonato. Henrique Cagol - Boby, sofreu apenas quatro gols em todo o campeonato e ficou com o título de Goleiro Menos Vazado.

(Fonte: Ascom/Prefeitura de Ipumirim).