Evento foi disputado no último fim de semana.

Enxadrista concordiense conquista a sétima colocação no Aberto de Curitiba

Nos dias 12 a 14 de maio, enxadristas do Clube participaram do Aberto de Xadrez de Curitiba, torneio que teve presença vários mestres e atletas de quatro países diferentes.

No feminino, Tainá Durante ficou com a 7ª colocação e Júlia Ródio com a 12ª.