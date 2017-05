Além dos cartões de estacionamento, a empresa que administra a Área Azul de Concórdia, também disponibilizou desde o início das atividades, o aplicativo de celular, que permite a compra de tempo nas vagas. Antes os motoristas locavam uma, ou meia hora, e teriam que utilizar o tempo no mesmo dia. Se locassem meia hora, por exemplo, e utilizassem apenas 20 minutos, não poderiam usar os 10 minutos que sobraram, em outro dia. Desde o início do mês esta regra mudou. Agora o usuário que contratar uma hora, e usar menos, fica com o restante do tempo como “crédito” para usar em outros dias também.

Um detalhe que deve ser levado em conta é que o novo sistema devolve no máximo 30 minutos de créditos. A pessoa vai contratar uma hora e se utilizar 20 minutos, por exemplo, paga pelos 30. A outra meia hora retorna fica à disposição.

O gerente da empresa Merlos Jr., que administra a Área Azul, Kleber Toledo, dá mais detalhes sobre a mudança. “Agora o aplicativo apresenta um novo recurso, que é o botão “Parar Alocação”. Desta forma, ao sair da vaga com o veículo, o motorista clica e automaticamente a contagem de tempo é interrompida. Nosso sistema registra isso e as monitoras que estão na rua recebem a informação do aparelho delas”, explica. “É uma forma de benefício ao motorista e deve incentivar o uso do aplicativo, que hoje corresponde a 20% dos usuários da Área Azul”, argumenta Toledo.

O gerente também alerta que se o motorista clicar no botão que para a contagem, mas o veículo continuar na vaga, a monitora da rua fará o aviso de irregularidade e o carro pode ser notificado.