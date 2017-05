Presidente do Sinduscon analisa o futuro do setor com otimismo

Os números da construção civil em Concórdia nos quatro primeiros meses de 2017 não são animadores. A área construída no Município teve redução de 40%, comparando com o mesmo período do ano passado. Enquanto de janeiro a abril de 2016 a área construída foi de 58.460m2, nos quatro primeiros meses deste ano chegou a 34.852m2. A redução foi de 23.600 m2.

O presidente do Sindicato da Indústria da Construção e de Artefatos de Concreto Armado de Concórdia (Sinduscon), Vilmar Radin, analisa o futuro da construção civil com otimismo. “Estamos vendo uma sinalização positiva de crescimento. Passamos por uma situação política e econômica complicada e agora estamos com baixa na inflação e perspectiva de crescimento na econimia”, afirma Radin.

Conforme os dados do Caged divulgados ontem, a construção civil foi quem mais demitiu trabalhadores em Concórdia no mês de abril. O setor teve saldo negativo de 132 vagas.