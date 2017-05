O concordiense Altair Bassi, de 52 anos, está desparecido desde o começo dessa semana, em Manaus. Conforme informações do site "Em Tempo", ele teria sido visto pela última vez em um jantar com amigos, nas proximidades de um bairro em Manaus, na noite da segunda-feira, dia 15.

Bassi trabalha como gerente de uma empresa de transporte na capital amazonense e teria mantido contato com familiares no último fim de semana, em razão do Dia das Mães.

A reportagem da Rádio Aliança manteve contato com familiares de Altair Bassi. Eles disseram que o chefe dele foi que percebeu a falta na terça-feira, dia 16, e comunicado os parentes na Capital do Trabalho. Desde então, não há notícias.

Conforme relatos de familiares, o carro de Bassi foi encontrado há cerca de 500 metros do local onde ocorreu a janta com os amigos. No banco de passageiro estava o telefone celular dele, embaixo de uma toalha.

Ainda não se sabe o que pode ter acontecido. Altair Bassi é natural de Concórdia. Tem familiares na Linha Aparecida e estava residindo em Manaus há 10 anos.