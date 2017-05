Em um deles, o motorista fugiu do local da colisão.

A Polícia Militar Rodoviária de Concórdia atendeu a dois acidentes de trânsito entre o fim da tarde e início da noite de terça-feira, dia 16.

A primeira ocorrência foi por volta das 18h15 na SC 390, no bairro Nova Brasília. Foi uma colisão traseira, envolvendo uma motocicleta Honda CG 125, do município de Concórdia. O condutor de 20 anos teve ferimentos leves. O outro carro envolvido foi uma Ford Pampa, do município de Concórdia, conduzido por um homem de 39 anos, que não se feriu.

Já o segundo fato foi por volta das 18h40, na SC 283, proximidades da Bica D'Água. Foi uma colisão lateral entre um Peugeot 208 e um Kadet. O condutor desse segundo veículo, com placas de Itá, acabou se evadindo do local. Somente danos materiais foram verificados.