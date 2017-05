A tradicional Gincana do Conhecimento do Curso de Ciências Contábeis da UnC bateu um novo recorde este ano: a arrecadação de mais de 2 toneladas de agasalhos.

Os donativos foram doados à Campanha do Agasalho da Prefeitura Municipal de Concórdia e irão fazer a diferença neste inverno para muitas famílias atendidas pela Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação do município. A entrega da doação foi realizada na sexta-feira, no Campus da UnC, com a presença da Secretária, Denise Justi Lopes, da Diretora de Campus, professora Cristiane Zucchi e Coordenador do Curso, professor Nei Knob. “Com certeza a iniciativa dos alunos e professores da UnC irá contribuir de forma significativa com muitas famílias que precisam de nosso auxílio. Só temos a agradecer pelo gesto de desapego”, destacou Denise.

O professor Nei destacou o empenho dos acadêmicos de Ciências Contábeis, que não mediram esforços para superar a arrecadação de agasalhos de 2016, que chegou a 1.235.069 quilos. “Os nossos alunos estão de parabéns pela iniciativa e dedicação ao projeto”. A Diretora, professora Cristiane conta que esta é a 3ª edição da Gincana do Conhecimento e tem como temática central “As contribuições da Contabilidade no Cenário de crise”. A Gincana é dividida em três etapas: Prova I Ação Social, Prova II Interação com a comunidade escolar e Prova III Atividade Cultural, e tem como objetivo contribuir para a interdisciplinaridade no âmbito do curso, incentivando o desenvolvimento de competências e habilidades inerentes ao perfil profissional.

(Fonte: Camila Fachi/Ascom/UnC Concórdia);