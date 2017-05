Princípio de incêndio em carreta no trevão do Irani

Um princípio de incêndio em carreta mobilizou o Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani, na noite desta terça-feira, dia 16. O fato foi registrado no trevão do Irani.

Conforme informações, o sinistro teria começado no rodado da carreta, com placas de Xaxim. O condutor, de inicias M.U.A, de 68 anos, ao perceber o fogo, parou o veículo e, com auxílio de outros motoristas, combateu as chamas com extintores.

A guarnição dos bombeiros foi até ao local e utilizou mil litros de água para efetuar a extinção total do fogo.