A Associação Concordiense de Futsal venceu o Mafra, mas não levou a vaga para a próxima fase da Copa do Brasil de Futsal. O time concordiense foi eliminado nos pênaltis, no segundo jogo da volta entre as duas equipes, na noite desta terça-feira, dia 16, no Centro de Eventos.

No tempo normal, a vitória foi por 3 a 1, de virada. Antônio abriu os trabalhos para o time Mafrense, após se movimentar nas costas da marcação e tocar na saída do goleiro João Neto. O empate veio pouco tempo depois, com Joãozinho, que acertou um belo chute de fora da área para empatar a partida. A virada veio logo em seguida com Ítalo, aproveitando uma falha na saída de bola adversária para virar a partida ainda no primeiro tempo.

Na etapa complementar, Douglinhas fez o terceiro gol e decretou a realização da prorrogação. No tempo extra, os dois times não saíram do zero a zero e a decisão foi para os pênaltis. Nas cobranças alternadas, o Mafra acertou duas e a ACF desperdiçou duas, ficando 2 a 1.

A ACF jogou e venceu com João Neto, Júlio, Dé, Douglinhas e Pesk. Entraram ainda Valença, Ítalo, Joãozinho, Johny, Felipinho e Mazzetto.

O Mafra se classificou com Dudu, Cleitão, Lolatto, Libânio e André. Entraram ainda Juan, Murillo, Vitor, Antônio e Fabiano.

A arbitragem foi de Ademir Ludwig e Enemir Corozzolla.

Cartões amarelos: João Neto (ACF); André e Murillo (Mafra).