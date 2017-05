Um dos assuntos que gerou muito envolvimento de ouvintes e internautas nas redes sociais e na programação jornalística da Rádio Aliança foi a possibilidade de haver cobrança de estacionamento rotativo também nas vagas de motocicleta. A questão foi levantada nesta semana, através de entrevista com o Departamento Municipal de Trânsito de Concórdia.

Caso a ideia vá adiante e venha ser colocada em prática, o motociclista que for estacionar nas vagas de motocicleta, que hoje são gratuitas, também terão que pagar pelo tempo estacionado na área azul, assim como acontece com os carros.

Diante dessa possibilidade a Rádio Aliança quer saber: você seria a favor ou contra a cobrança de estacionamento pela ocupação de vagas de motocicletas?

Para participar é só acessar a enquete na página da emissora e escolher uma das opções.

