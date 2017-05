O Tribunal Regional Eleitoral pautou para esta quarta-feira, dia 17, o julgamento do recurso movido pelos partidos PCdoB, PSOL, PSC e o candidato a vereador César Téchio, pedindo a manutenção de outros réus no processo que trata do pedido de cassação da chapa Pacheco/Massocco, vencedora da última eleição em Concórdia.

Esse agravo deveria ter sido julgado no fim do mês passado, mas foi adiado para hoje em função de um pedido de vistas do Juiz Cesar Abreu.

O recurso busca reverter decisão de primeira instância em que retirou desse processo de cassação do diploma o nome de outras pessoas envolvidas no suposto esquema de compra de votos por combustível.

O mérito desse processo, movido por esses partidos e candidato, ainda segue em análise na primeira instância.

No dia 29 desse mês, o Tribunal Regional Eleitoral fará o julgamento do processo de crime contra o sigilo ou exercício do voto, através de Inquérito Policial, de compra de votos contra a chapa Pacheco e Massocco. Esse processo foi movido pelo Ministério Público, motivado através de denúncia no Cartório Eleitoral.