O prefeito Volnei Schmidt encaminhou ao Legislativo a proposta de revisão salarial para os servidores do município. O percentual de aumento proposto é de 7,64% para funcionários e comissionados. O projeto prevê o reajuste em dois momentos. Se aprovado pelos vereadores, neste mês, o repasse será de 5% e em outubro mais 2,64% serão repostos.

O prefeito em exercício, Hildo Carlos Sabadin, explica que o reajuste proposto vai suprir o déficit do ano passado. “O índice de reajuste foi alto e todo município tem o limite que pode ser gasto com folha, não se pode gastar mais do que é previsto por Lei e aqui a administração anterior estava acima deste limite, por isso não conseguimos repor os valores. Em 2015 e 2016 a receita vinha caindo, não tínhamos como conceder mais reajustes, então foi repassado, 4% em cada ano e tivemos um déficit de cerca de 3%”, detalha. “Agora nós queremos corrigir os índices, recuperar os ganhos para os servidores. A gente sabe o quanto isso reflete no final de carreira do funcionário, se agente não fizer estes ajustes”, ressalta Sabadin.

A proposta concede revisão salarial para agentes políticos, servidores públicos municipais ativos e inativos e ajuste da remuneração do magistério, conforme o piso nacional.