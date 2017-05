Carreta com placas de Seara tomba e pega fogo em Joaçaba

Uma carreta Scania carregada com tijolos pegou fogo após tombar o reboque na madrugada desta terça-feira (16) na BR-282, próximo ao Motel Aquarius, em Joaçaba. A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros por volta das 2h40min.

As guarnições conseguiram evitar que as chamas chegassem até o cavalo mecânico. O fogo, que estava concentrado nos rodados, foi extinto com aproximadamente 7 mil litros de água. O motorista Gustavo Antônio Anzolet, 30 anos, não se feriu.

A Polícia Rodoviária Federal atendeu o acidente e controlou o trânsito até a retirada do veículo com placas de Seara.

(Fonte: Caco da Rosa)