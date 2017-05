Concórdia sediará no dia 20 de maio, a Etapa Regional Oeste do Campeonato de Futebol Sete da OAB-SC. Segundo o coordenador da Comissão de Esportes da OAB, Subseção de Concórdia, Gustavo Pacheco, a expectativa é de que mais de dez subseções estejam representadas no evento (com cerca de 120 participantes). Os jogos serão realizados na sede da Embrapa Suínos e Aves.

Além da realização das partidas, a programação prevê um almoço para os participantes. As atividades iniciam de manhã e terão continuidade no período da tarde. No ano passado, a competição foi desenvolvida na capital do estado. Neste ano, a OAB-SC decidiu descentralizar as disputas.

A equipe de Futebol Sete da OAB de Concórdia participa da competição com cerca de 18 atletas. O objetivo do campeonato é promover a integração entre os advogados. Em breve, a OAB-SC repassará mais informações sobre o organograma da competição.

(Fonte: P&G Comunicação)