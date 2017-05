Iniciaram nesta terça-feira, dia 16, as obras de colocação dos dutos do sistema de esgotamento sanitário nas proximidades do Cemitério Municipal em Concórdia. Com o trabalho da empresa responsável, as máquinas e trabalhadores ocupam parte das pistas.

A Rua Eugênio Zanatta está com sentido único da Rua 29 de Julho para a Rua Santa Catarina. Já a Rua Cândido Ramos, que passa ao lado da Scaf, e que é de sentido único, passou a ter sentido duplo, fazendo interligação com a Rua Santa Catarina. Com isso, o trânsito está interrompido no trecho da 29 de Julho, que compreende os cruzamentos da 29 com a Cândido Ramos e Eugênio Zanatta.

O diretor de Trânsito da Prefeitura, Rudimar Vitto, explica que as alterações são temporárias. “A empresa responsável pelas obras solicitou sete dias para concluir a instalação dos dutos. Estas alterações são válidas diariamente, das 08h às 17h”, detalha. “O local está bem sinalizado e há trabalhadores no local orientando os motoristas, mas mesmo assim, é preciso ter atenção, pois os motoristas estão acostumados a transitar no local, e toda mudança pode gerar dúvidas”, orienta Vitto.