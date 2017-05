Comando dos Bombeiros orientam que as pessoas que necessitem de atendimento de urgência, ligue no 193.

Com a ambulância do Samu temporariamente fora de operação, os atendimentos do serviço de atendimento médico estão sendo feitos pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia.

O comandante da corporação, Juliano Camillo, orienta que as pessoas que precisarem acionar o serviço de emergência, que o façam através do 193, cuja ligação será atendida na própria central. Já o 192, que é do Samu, a ligação vai para uma triagem em Joaçaba, que por sua vez encaminha a situação aos Bombeiros.

A ambulância do Samu se envolveu em uma colisão com outro veículo na manhã do domingo, dia 14, no centro de Concórdia. Ainda não há um prazo definido de quando essa viatura ficará pronta e voltar ao atendimento.

(Com informações do repórter André Krüger).