Concórdia fechou abril com saldo negativo na geração de emprego. Segundo os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), no mês passado foram fechados 100 postos de trabalho com carteira assinada no Município. Em março o saldo havia sido positivo, com a criação de 231 novas oportunidades de trabalho.

A construção civil foi quem puxou a queda nos números, com saldo negativo de 132 vagas. No mês passado o setor contratou 82 trabalhadores e demitiu 214. Em segundo aparece a prestação de serviços com saldo negativo 44 e o ramo agropecuário que também teve redução de 17 oportunidades.

Cinco setores tiveram salto positivo na geração de emprego. A indústria da transformação criou 77 novas oportunidades de trabalho, a administração pública sete, extração mineral seis, serviço industrial de utilidade pública duas e o comércio uma.

Saldo do ano de 2017

No acumulado do ano a situação é positiva em Concórdia. Nos primeiros quatro meses de 2017 foram geradas 506 novas vagas de trabalho. Quem mais gerou novas oportunidades de trabalho neste ano foi a indústria da transformação, com saldo positivo de 300 vagas.

Em segundo está a administração pública de Concórdia, que contratou 274 novos servidores e demitiu 23. O saldo positivo na prefeitura é de 251 vagas.