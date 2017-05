O primeiro acidente foi registrado na SC-283 em frente ao Posto Perizollo, no Bairro dos Estados. Trata-se da motocicleta Yamaha, de placa de Concórdia, conduzida por L.D P., de 20 anos. A mulher, que é gestante de 28 semanas, sentia fortes dores na região da barriga. A mulher foi conduzida ao Pronto Socorro do Hospital São Francisco para uma avaliação medica.

O segundo atendimento ocorreu por volta das 18h20, na Rua Tancredo Neves, foi uma colisão envolvendo três veículos. Duas motocicletas e um carro. Uma mulher de 45 anos sofreu escoriações e não quis ser conduzida ao Hospital. Um homem de 30 anos, que teve escoriações em uma das mãos, foi conduzido ao pronto socorro para atendimento. A condutora do veículo não sofreu ferimentos. Os três automóveis com placas de Concórdia.

Por volta das 22hs o terceiro na Rua José Venâncio Finger, em frente ao Colégio Vidal Ramos Jr, houve uma colisão envolvendo moto Honda e um Fiesta, ambos com placas de Concórdia. Bombeiros precisaram cortar o pedal do freio da moto que ficou preso no pé do condutor. Jarbas Gonçalves Leal, de 19 anos.

Em todas as ocorrências A Polícia Militar esteve realizando os levantamentos.

(Com informações do repórter André Krüger)