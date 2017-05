Duas quedas de motocicleta no contorno viário norte

Possível presença de óleo sobre a pista pode ter provocado duas quedas de motocicleta no contorno norte, em Concórdia, na manhã desta terça-feira, dia 16. Os dois fatos foram atendidos pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia. Nos dois casos, os motociclistas foram conduzidos para o Pronto Socorro do Hospital São Francisco, com ferimentos.

(Com informações do repórter André Krüger).