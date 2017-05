Mais um assalto foi registrado em Concórdia. Desta vez o fato aconteceu próximo à agência da Caixa Econômica Federal. A vítima, de 29 anos e que prefere não se identificar, contou que um rapaz de pele branca, aproximadamente 1,70 de altura e com um moletom vermelho, fez a abordagem pedindo dinheiro e o celular. A ação criminosa aconteceu por volta de 05:30h desta terça-feira, dia 16, quando ela caminhava até um ponto onde embarca diariamente para a universidade de Joaçaba.

Ela, que descia do Bairro Vista Alegre, contou que o rapaz a ameaçou mostrando algo que parecia uma arma. “Ele me abordou pedindo o dinheiro e o celular, mostrando algo na cintura. Não tenho certeza que era uma arma, mas entreguei R$ 40,00 e o aparelho. Ele ainda me ameaçou dizendo que se eu acionasse a Polícia, me mataria”, relata ela. “Ele disse também que precisava do dinheiro para pagar um traficante”, detalha.

A vítima não foi agredida e depois que o assaltante deixou o local, ela fez contato com a Polícia para relatar os fatos. Ela também registrou um Boletim de Ocorrência e a Polícia mostrou fotos de alguns suspeitos. De acordo com ela, um dos apresentados tem as características do assaltante.