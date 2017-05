Três pessoas ficaram feridas em uma saída de pista, seguida de choque em barranco na BR 153, em Irani, na manhã desta terça-feira, dia 16. O fato ocorreu no começo da manhã e envolveu uma Parati, placas de General Carneiro, no Paraná.

Conforme informações do Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani, que atenderam a ocorrência, três homens estavam no carro sendo que dois deles estavam estáveis e um precisando de atendimento médico, porém todos fora do veículo. Estavam no veículo, o condutor de iniciais E.A, de 23 anos, que apresentava vários ferimentos no rosto e queixava-se de sentir fortes dores na região do peito e na perna direita. Outra vítima de inciais A.J.S, de 22 anos, apresenta vários cortes no rosto e na região da nuca. Já a outra vítima, de iniciais J.P.M, de 48 anos, apresentava ferimetnos na boca, nariz e relatou sentir fortes dores na região do ombro esquerdo e escoriações nas duas pernas.

O fato foi registrado no KM 72 da rodovia, antes da serra do Irani, sentido a Concórdia.