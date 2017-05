O maior partido político do município o PMDB, com 1.424 filiados, e em segundo aparece o PT com 1.375 integrantes

Trinta concordienses se filiaram a partidos políticos nos primeiros quatro meses de 2017. Conforme os dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no mês de abri, dos 56.281 eleitores do município 8.379 possuem filiação partidária. Isso significa que 14,8% do eleitorado concordiense é ligado a um grupo político.

Nos últimos 10 anos o número de filiações em Concórdia passou de 5.830 em 2007, para 8.379 em 2017. O crescimento na última década foi de 2.544 filiados, o que em percentual representa um aumento superior a 30%.

PMDB é o maior partido

O maior partido político do município o PMDB, com 1.424 filiados. Em segundo aparece o PT com 1.375 integrantes, em terceiro o PSD, com 1.060 filiações e em quarto o PP com 981.

PSD é o que mais cresce

Se o PMDB é o maior partido em número total de filiados, o PSD, do governador Raimundo Colombo, é o que mais cresce em Concórdia. Nos primeiros quatro meses deste ano o grupo agregou 60 novos simpatizantes, chegando a 1.060 filiações.

PT teve a maior redução

O Partido dos Trabalhadores, que administrou Concórdia, por 16 anos consecutivos, foi quem mais perdeu filiados neste ano. Em dezembro do ano passado o PT tinha uma agremiação de 1.396 pessoas e agora está com 1.375.

Partido do prefeito ganha 19 novos filiados

O PSDB, partido do prefeito de Concórdia, Rogério Pacheco, ganhou 19 novos simpatizantes em 2017. O grupo conta com 696 filiações.