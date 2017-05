No início deste mês o site da Prefeitura de Concórdia passou a oferecer uma nova ferramenta, o Autoatendimento, através do portal na internet. A opção, que possibilita 152 serviços de forma online, simplifica o atual sistema. Aos poucos, novos serviços serão agregados, como é o caso da Certidão Negativa de Débitos Imobiliários, que também já está disponível para emissão online.

O serviço contemplará a população em geral e em especial os cartórios, que não precisarão mais ir até a prefeitura para obter o documento, necessário em várias transações, referentes a imóveis. A facilidade surgiu de um trabalho conjunto entre as secretarias de Finanças e Urbanismo e Obras, que estão constantemente em busca de mecanismos que facilitem o acesso do cidadão. A emissão online dos boletos de pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), alvarás,Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN), entre outros, também podem ser feitos via site da Prefeitura.

A função “Autoatendimento”, disposta na primeira aba da página principal, disponibiliza 152 serviços, sendo 111 que dispensam login (obtido depois do preenchimento de um cadastro na própria página), 29 que necessitam de login, e outros são 12 informativos. A ferramenta dá maior autonomia a população, servidores públicos, empresas, engenheiros, cartórios e escritórios de contabilidade. A novidade dispensará muitas buscas, de forma presencial, por serviços na Prefeitura, principalmente nos setores de finanças, fiscalização e tributação.

Fonte: Édila de Souza / Ascom Prefeitura de Concórdia