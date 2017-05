Um motociclista de 19 anos ficou com o pé preso em pedal da moto após colisão em veículo. O acidente aconteceu na noite da segunda-feira, dia 15, na rua José Venâncio Finger em frete ao colégio Vidal Ramos Júnior.

O Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia foi acionado e precisou cortar o pedal do freio para soltar o pé do jovem. Ele foi imobilizado e encaminhado ao pronto-socorro do Hospital São Francisco. O condutor do veículo não sofreu ferimentos. A lateral do Fiesta ficou danificada.

A Polícia Militar esteve no local para realizar os levantamento do acidente.

(Com informações do repórter André Krüger)