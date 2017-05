Alterações temporárias se devem a trabalhos na 29 de julho, para implantação do esgotamento sanitário.

O Departamento Municipal de Trânsito de Concórdia inicia nesta terça-feira, dia 16, mudanças pontuais e temporárias no trânsito nas imediações do Cemitério Municipal de Concórdia. Os motivos dessas alterações se devem aos trabalhos de colocação dos dutos do sistema de esgotamento sanitário, defronte ao cemitério.

Conforme o órgão de trânsito, durante sete dias, das 8h às 17h, nas imediações das ruas Eugênio Zanatta e Cândido Ramos será feito o desvio do trânsito.

A Rua Eugênio Zanatta terá sentido único da rua 29 de Julho para a rua Santa Catarina.

Já a rua Cândido Ramos, que passa ao lado da Scaf, que hoje é de sentido único, passará a ter sentido duplo, fazendo interligação com a rua Santa Catarina.

Com isso, o trânsito ficará interrompido no trecho da 29 de Julho, que compreende os cruzamentos da 29 de Julho com a Cândido Ramos e Eugênio Zanatta.