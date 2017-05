Trabalhos serão feitos também na 29 de Julho, proximidades do Cemitério Municipal.

Serviço de instalação do sistema de esgotamento sanitário entra em novas ruas

O serviço de implantação do sistema de esgotamento sanitário de Concórdia vai ingressar em novas ruas nesta semana. Vão passar pelo serviços as ruas Treviso, Pádova, Segundo Dalla Costa, 29 de Julho (proximidades do cemitério), Leonel Mosele (Colégio Olavo), João Ampese, Fioravante Pozzobon, Rolindo Bordin, Carlos Dezanetti e ramais da Rua Alemanha.

Também haverá a continuação nas ruas Júlio Moritz e Romano Anselmo Fontana.

Da mesma forma, o Consórcio Trix Infracon fará a pavimentação nas ruas Antônio Michelon e Jacarandás.