Um homem foi preso em Concórdia por furto. O fato foi registrado no bairro Santa Cruz na tarde desta segunda-feira, dia 15. Trata-se de um furto de celular. A vítima foi uma mulher, que estava caminhando em direção ao bairro Santa Cruz. Conforme a PM, o suspeito acabou supreendendo a vítima e o fato foi presenciado por testemunhas, que mantiveram contato com a PM e informaram as características do suspeito.

O autor do furto, de iniciais E.F.V.R, de 21 anos, foi preso e entregue na Central de Polícia Civil de Concórdia. Ele estava em um albergue.