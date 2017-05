Evento foi no Centro Comunitário do bairro e reuniu lideranças da comunidade.

A 3ª Companhia de Polícia Militar de Seara realizou no sábado, 13, reunião de mobilização do Programa Rede de Vizinhos com os moradores do Bairro Cohab, em Seara.

O programa é uma estratégia de policiamento e consiste na criação de uma rede organizada entre comunidade e Polícia Militar, pautada na filosofia de polícia comunitária, que reúne vizinhos de uma determinada localidade para atuarem em cooperação e se associarem com o intento de fomentar parcerias e fortalecer as relações interpessoais e a cidadania ativa do bairro, bem como de melhorar a relação entre a polícia e a comunidade e de aumentar a vigilância natural.

Conforme o Comandante da 3ª Companhia de Polícia Militar de Seara, Tenente Claudemir Ronning, são criados grupos através de um aplicativo de celular – whatsapp -, como etapa que integra as ações do programa, dentro de normativas internas institucionais.

Em Seara, o programa já existe em quatro localidades, são elas: Avenida Anita Garibaldi, Avenida Paludo, Rua Herculano Hercules Zanuzzo e Bairro Garghetti.

Ainda nesta semana, um grupo será ativado também no Bairro Bela Vista, onde já foi realizada a reunião de mobilização.

(Fonte: Polícia Militar)