Capital do Trabalho já imunizou 83,6% do público alvo da campanha.

Até esse momento, o município de Concórdia é o que tem a maior cobertura vacinal dentro da Campanha Nacional de Vacinação contra a gripe, iniciada no dia 17 do último mês e vai até o dia 26 de maio. A informação é da Secretaria Municipal da Saúde, já com o movimento registrado em todos os postos de saúde, em função do Dia D, ocorrido no último sábado, dia 13.

Conforme dados da própria secretaria, a Capital do Trabalho já imunizou 13.885 pessoas integrante do público alvo da campanha. Esse montante perfaz um total de 83,6%, sendo a maior cobertura percentual entre todos os municípios de Santa Catarina. A meta do Ministério da Saúde é de uma cobertura de 90% do público alvo.

De acordo com informações do próprio órgão, o destaque é para o grupo dos idosos, com cobertura de 95%; e mulheres com 45 dias de pós-parto, com 84%. Já os grupos de gestantes (52%), trabalhadores da área da saúde (54%) e crianças (61%) estão entre os grupos com menor cobertura vacinal na Capital do Trabalho.

Concórdia segue a tendência da região do Alto Uruguai Catarinense, que também é destaque em Santa Catarina, com 81% de cobertura vacinal no público alvo da campanha.

Integram o público alvo da campanha pessoas com idade a partir dos 60 anos, crianças de seis meses a menores de cinco anos, trabalhadores da saúde, professores das redes pública e privada, povos indígenas, gestantes, mulheres com 45 dias após o parto, pessoas privadas de liberdade e funcionários do sistema prisional.