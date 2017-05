A prefeitura de Piratuba através da Secretaria de Obras do município, está intensificando as obras de patrolamento, nivelamento e colocação de cascalho nas estradas do interior do município.

Nesta semana os trabalhos foram realizados na estrada da comunidade de Linha Maratá em uma extensão de cerca de 10 KM.

Desde o início do ano a prefeitura já realizou melhorias na estrada que dá acesso à comunidade de Linha São José, Linha São Paulo, Nova Beleza, Linha Divisa, Linha Hachmann e parte de Lageado Mariano e Zonalta

Para o secretário Ladivir Bortolossi “estamos intensificando os trabalhos neste momento para quando chegar as épocas de maior intensidade das chuvas, que é no inverno as estradas estejam em totais condições para o trafego e escoamento da produção”

Nesta semana os trabalhos terão continuidade na estrada que liga a comunidade do Maratá ao Distrito de Uruguai.

(Fonte: Paulo Schuch/Ascom/Prefeitura de Piratuba).