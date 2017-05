Na ultima, o acusado Jeferson Marcelo Funini, teve liberdade provisória concedida pelo Juiz Roque Lopedotte, da Comarca de Concórdia. Ele responde com mais três pessoas pelo crime de trafico de drogas. Todos foram presos em flagrante com três quilos de maconha em uma estrada do interior de Irani, nesse ano. A prisão aconteceu por intermédio uma investigação do serviço de inteligência da Polícia Militar de Concórdia. A decisão se deu em função da falta de provas.

Outras três pessoas seguem detidas no Presidio Regional de Concórdia, sendo Paulo Cesar Funini, Wesley Almeida dos Santos e Jonathan Carlesso Malaquias. Eles respondem pelo crime de trafico e associação pra o trafico de drogas.

(Com informações do repórter André Krüger).