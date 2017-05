UnC Concórdia oferece vagas para os cursos de Enfermagem, Fisioterapia, Farmácia e Psicologia, todos com 40 vagas.

Termina nesta segunda-feira, dia 15, o prazo de inscrições para o Vestibular de Inverno Acafe. Os candidatos devem procurar o site www.acafe.org.br, preencher o requerimento de inscrição e pagamento da taxa, no valor de R$ 90,00.

A UnC Concórdia está ofertando cursos na área da Saúde, com Enfermagem, Fisioterapia, Farmácia e Psicologia, todos com 40 vagas. Na área de ciências sociais aplicadas, está sendo ofertado o curso de Administração, com 40 vagas.

As provas do vestibular acontecem no dia 11 de junho. Elas serão compostas por uma redação e 63 questões objetivas de múltipla escolha.