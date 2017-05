Um moinho colonial que fica na Linha Maria Guinter e está desativado há cerca de 30 anos, poderá ser um atrativo turístico de Lindóia do Sul. O projeto de restauração está pronto e os recursos estão assegurados. Para que a Prefeitura possa fazer investimentos no local, o terreno onde o moinho está construído será doado ao município. A Câmara de Vereadores aprovou, na última semana, a doação, que será feita pela família Naibo.

De acordo com o prefeito em exercício, Flavio Benini, o projeto está sendo trabalhado em etapas. Segundo ele, a preocupação é o número de empresas que se interessem na restauração. “Temos o projeto de revitalização do espaço pronto, também já há a garantia de R$ 250 mil para o trabalho, viabilizado através do Ministério da Cultura e agora o Legislativo aprovou a doação do terreno. O próximo passo é licitar a obra de restauração. Até o dia 30 de junho lançamos a licitação e torcemos para que surjam empresas interessadas neste trabalho”, comenta ele. “A gente sabe que não é uma reforma, é uma restauração e tem todo o contexto histórico, por isso estamos trabalhando com cautela. Não é qualquer empresa que pode executar o serviço”, destaca.

Esta seria a primeira ação para o desenvolvimento do turismo rural no município. Benini adianta que após a reativação do moinho, a ideia da Administração é desenvolver uma rota com outros atrativos. “Temos mais alternativas também e queremos criar um roteiro com várias opções. No interior do município existem fábricas de cachaça, farinha, geléia, vinho, entre outras”, lembra o prefeito em exercício.