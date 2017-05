Personagens silenciados pela história, usam o espaço museológico para ganhar voz. Baseados nas memórias dos pioneiros do município de Concórdia, os atores do espetáculo “Fendas” farão uma reflexão histórica, a partir desta terça-feira, 16 de maio, quando o espetáculo abrirá oficialmente a participação de Concórdia na 15ª Semana Nacional de Museus, por meio do Museu Histórico Hermano Zanoni, instalado no Centro Cultural. A programação nacional é promovida pelo Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM), em parceria com os museus do país.

A temática da edição deste ano da Semana Nacional de Museus, que oferecerá aproximadamente três mil atividades culturais em 485 cidades de 26 estados brasileiros, é - “Museus e histórias controversas: dizer o indizível em Museus”. Neste sentido é que o espetáculo teatral “Fendas” propõe um novo olhar sobre o espaço museológico. A peça é dirigida por Renata Gaertner, com a pesquisa histórica de Raul Kussler, iluminação Ademir Klein e o elenco composto pelos alunos da oficina de teatro da Fundação Municipal de Cultura de Concórdia.

Os espaços de exposição do Museu Histórico Hermano Zanoni são os cenários para a construção de monólogos que se abrem como “Fendas” para dar voz a personagens. A professora primária, o índio, o colono, o caboclo, o operário, a costureira, a mãe que não perdeu a fé entre outros são vozes presas que, no espaço museológico, encontram eco de partilha e reflexão de suas histórias.

A primeira apresentação do “Fendas”, nesta terça-feira, 16, será às 19h, com reapresentação às 20h30. Depois, o espetáculo será reapresentado nos dias 18 e 19 de maio, às 15h, sempre no Centro Cultural. A peça é aberta à toda a população e não tem cobrança de ingressos. Durante a programação da Semana de Museus, a participação do público nas instituições participantes chega a aumentar 80%, segundo levantamento do IBRAM.

(Fonte: Édila Souza/Ascom/Rádio Aliança).