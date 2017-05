O Concórdia Atlético Clube perdeu os dois jogos que disputou pela série B, categorias de base, no fim de semana. O time do CAC recebeu o Hercílio Luz de Tubarão e perdeu por 1 a 0, no infantil e 4 a 0, pelo juvenil.

Na próxima rodada, o Galo do oeste recebe o Fluminense, no sábado, dia 20, no campo do Bairro Salete.