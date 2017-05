A equipe da ACF/FMEC que representa a cidade de Concórdia nos Joguinhos Abertos de Santa Catarina conquistou a classificação para a etapa seletiva que será disputada em junho após vencer os seus 2 confrontos, contra as equipes de Piratuba (5x3) e Ipira (8x0) neste final de semana no ginásio da UnC, em Concórdia.

No sábado (13) os jovens enfrentaram a equipe de Piratuba em um jogo de muito equilíbrio durante praticamente toda a partida com boas chances para ambos os lados, mas no apito final quem pode comemorar a vitória foi a equipe concordiense que venceu por 5 a 3 com gols de Mazetto (2), Piva (2) e Yuri.

Já na manhã deste domingo (14) o adversário foi a equipe de Ipira e os atletas conseguiram administrar bem a partida e venceram pelo placar de 8 a 0 com gols de Fernando, Yuri, Gabriel (2), Piva, Jonathan (2) e Vitor.

Com o título do Microrregional a equipe da ACF/FMEC se classificou para a etapa seletiva que será disputada no mês de Junho, caso se classificar nesta etapa disputará a fase final dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina no mês de julho em Caçador.

A equipe é formada por jovens da nossa cidade e representam com garra Concórdia em competições estaduais vestindo o uniforme e as cores de Concórdia e da ACF, que em parceria com a FMEC faz a gestão das categorias de base do município.

(Fonte: Ricardo Artifon).