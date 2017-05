A segunda rodada do Municipal de Futebol de Campo de Piratuba começou bem em termos de gols, em 2 jogos foram 11, média de 5,5 por partida, nas 2 rodadas disputadas no campeonato, a média está em 3,75 gols por partida.



Os jogos que foram disputados na comunidade de Lageado Mariano também teve um ótimo público, na tarde deste domingo (14).



Na primeira partida o time do Juventude de Linha Serraria que havia ganhado o primeiro jogo, acabou sendo goleado pela equipe do LN Presentes que estreou no campeonato, pelo placar de 6 a 0.



já na segunda partida o Veterano da Associação Atlética Rio Peixense teve a sua segunda derrota, frente a equipe do Dorini Supermercado que fez sua estreia no campeonato, pelo placar de 4 a 1.



Nos próximos 2 finais de semana, não haverá rodada pelo municipal, devido a eventos já marcados para as datas, o campeonato retorna no dia 04 de Junho com 2 jogos que serão realizados na comunidade de Linha São Paulo com os seguintes confrontos:



13:30 - Juventude de Linha Serraria x Jonas Moveis



15:30 – Linha São Paulo x CTG Mariano



(Fonte: Paulo Schuch/Ascom/Prefeitura de Piratuba).