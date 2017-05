Atleta se recupera de lesão e cumpre suspensão por briga no Grenal, no ano passado.

Desfalque na vitória por 2 a 0 sobre o Botafogo, o lateral-direito Edílson seria reforço do Grêmio para o duelo com o Fluminense, nesta quarta-feira, pela Copa do Brasil. Seria. O Tricolor confirmou nesta segunda-feira, após contato com o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), que o camisa 2 terá de cumprir supensão também na Copa do Brasil e seguirá como desfalque.

O advogado Gabriel Vieira confirmou em contato com o GloboEsporte.com que o Grêmio não terá Edílson à disposição. Inicialmente, o clube informara que a pena de cinco jogos de suspensão – três já cumpridos – seria apenas para o Campeonato Brasileiro.

No entanto, após consulta ao STJD, o clube constatou que não poderá escalar o jogador nas duas competições. O cumprimento da pena também na Copa do Brasil se deve ao artigo 65 do Regulamento Geral das Competições e o artigo 171 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). Como a punição não foi cumprida na competição concedida – o Brasileirão de 2016 –, o jogador cumpre nas competições organizadas pela CBF subsequentes.

Assim, Edílson cumprirá o quarto jogo de suspensão contra o Fluminense, o quinto contra o Atlético-PR, no próximo domingo, pelo Brasileirão, e fica à disposição de Renato para o restante das partidas. Poderia ser escalado no dia 25, contra o Zamora, na última rodada da fase de grupos da Libertadores – o Grêmio é o líder da chave, com 10 pontos.

(Fonte: Globoesporte.com).