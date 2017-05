A Polícia Militar de Concórdia registrou 43 ocorrências durante o fim de semana, em Concórdia e região.

Foram registrados oito acidentes com danos materiais; seis de atrito verbal ou discussão; trêes acidentes de trânsito com vítima; duas de perturbação do trabalho ou sossego alheio; um cumprimento de mandado de prisão ou apreensão; três suspensões do direito de dirigir; duas de violência doméstica; duas de vias de fato; uma lesão corporal leve; duas de furto; uma ameaça; uma residência e 11 diversas.