A Justiça de Concórdia condenou Diana Mara Marcansoni pelo crime de tráfico de drogas. Ela foi detida juntamente com Danilo Marcansoni, no dia três de fevereiro na Vila União. Os dois foram flagrados com 38 buchas de crack, droga que seria destinada à comercialização. A prisão aconteceu através de um trabalho de investigação do P2 da Policia Militar.

Diana Mara Marcansoni, terá que cumprir pena de seis anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado,mais 500 dias-multa, no valor unitário do de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato. Danilo Marcansoni foi absolvido do delito de tráfico, tanto que foi expedido o alvará de soltura para ele.

Os dois respondiam por crime de tráfico e associação para o tráfico de drogas, mas foram absolvidos do crime de associação. A decisão é de primeira instância ainda cabe recurso junto ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina.

(Com informações do repórter André Krüger).