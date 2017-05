Furto foi na última semana e recuperação dos objetos foi na madrugada do sábado, dia 13.

A Polícia Militar de irani recuperou equipamentos que foram furtados de uma serraria, no município, na última semana. A ação foi desencadeada no fim de semana, através de diligências. Os equipamentos furtados estavam de posse de dois adolescentes que, de acordo com a PM, já eram suspeitos por outros furtos e roubos cometidos em Irani.

Com os dois suspeitos, a polícia recuperou duas roçadeiras, uma motoserra, uma lixadeira, um carrinho de mão e outros objetos.

De acordo com a Polícia Militar, os dois jovens também teriam confessado que no fim de semana retrasado haviam arrombado e cometido furtos na Escola Izabel da Silva Telles, de onde subtraíram uma caixa de som amplificada e uma mesa de som, que não estavam mais com eles.

Os dois foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Concórdia para os devidos encaminhamentos.

(Com informações do repórter André Krüger).