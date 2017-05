O levantamento do Detran de Santa Catarina, divulgado no mês de abril, mostra que em Concórdia há uma frota de 61.653 veículos. No mesmo período do ano passado, havia 60.373 veículos. Isso significa que em um ano o crescimento foi de 1.280 veículos, uma media de 106 emplacamentos por mês. Em percentual, representa um crescimento de quase 2,5% no número de emplacamentos em 12 meses.

Se for comparar com a estimativa populacional de 71 mil habitantes do município, em Concórdia há quase um automóvel por pessoa.

A média exata é de 0,85 veículo para cada morador.

Os automóveis são o destaque com 30.957 unidades, seguido pelas motos com 9.832 e as caminhonetes com 4.322.

(Com informações do repórter André Krüger)