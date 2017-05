As vendas do Dia das Mães em Concórdia no oeste catarinense foram avaliadas como positivas pela CDL Concórdia. Após um período de retração na economia o varejo no Alto Uruguai Catarinense começa a sentir a retomada nos negócios.Essa é a segunda melhor data de vendas para os lojistas. E a busca pelo melhor presente envolveu toda família. Segundo o presidente da entidade, Heldemar Maciel, os segmentos de confecção, calçados, acessórios e artigos de beleza foram os mais procurados. “É uma data com grande apelo emocional, todo mundo tem uma mãe ou uma figura feminina que a represente. Trabalhamos com dados de até 6% de aumento e diferente de 2016 em conversa com os nossos lojistas ninguém encerrou a data no vermelho o que é um excelente sinal para os próximos meses”.Entre as apostas dos lojistas para atrair os consumidores, estavam a variedade de produtos ofertados, promoções e a flexibilidade na forma de pagamento tanto no valor à vista como parcelado em no máximo quatro vezes. A autorização da terceira etapa do saque das contas inativas do FGTS também ajudou. Uma nova leva foi liberada aos beneficiários na última sexta-feira (12/05) o que foi ótimo para o comércio. “É uma nova injeção de dinheiro no município. E como muita gente deixa para comprar o presente em cima da hora o sábado D, dia 13, véspera de comemoração com o comércio aberto até às 17h sem fechar ao meio-dia também foi de bom movimento nas lojas”, comenta Maciel.Ainda na avaliação do dirigente a data celebrada sempre no segundo domingo de maio traz ânimo aos lojistas que já estão de olho no Dia dos Namorados. “Os consumidores estão mais conscientes dos gastos e assim pesquisam mais, mas mesmo assim não deixam de presentear. A retomada da confiança é gradativa mas esperamos um segundo semestre mais movimentado nos estabelecimentos. O Dia dos Namorados que será comemorado no dia 12 de junho da mesma forma traz otimismo para os empresários que apostam nos apaixonados para vender mais no período”.A circulação nas floriculturas também foi intenso, do mesmo modo como nos restaurantes no domingo (14/05). Geralmente as flores complementavam o presente, agora são indispensáveis. E para não deixar o cliente sair de mãos abanando muitas lojas da cidade adaptaram os produtos para o cliente gastar menos. Os consumidores estavam em busca de um presente compacto: bom, bonito e barato. Neste caso, destaque para os kits de beleza e perfumaria, assim como as cestas de café da manhã montadas de acordo com o bolso do consumidor.