Sete pessoas feridas, esse é o saldo de uma colisão frontal ocorrida na noite do domingo, dia 14, na SC 390, na altura da comunidade de Suruvi, interior de Concórdia. O fato foi registrado por volta das 23h40. Envolveram-se um Vectra, placas de Concórdia, e um Scenic, placas de Piratuba.

No veículo de Concórdia, dois ocupantes foram atendidos em estado grave. No outro carro, um foi atendido com suspeita de fratura na clavícula. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária de Concórdia, que atendeu a ocorrência, as demais vítimas foram atendidas com escoriações.

Um dos veículos chegou a ter o eixo dianteiro esquerdo arrancado com a força do impacto. Todos foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia.