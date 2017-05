A cobrança de estacionamento rotativo também pode será ser implantada para as vagas de motos. O diretor do Departamento de Trânsito, Rudimar Vitto, diz que recebe reclamações diárias da falta de rotatividade nesses espaços destinados as motocicletas. Segundo ele, a prefeitura e a empresa que opera a Área Azul em Concórdia estão conversando para fazer com que o rodízio da ocupação das vagas aconteça na prática.

Vitto relata que a principal queixa é que muitas pessoas que trabalham no comércio deixam as motocicletas na mesma vaga o dia todo. “O contrato diz que o estacionamento de motos é isento de cobrança, mas em contrapartida os usuários deveriam se comprometer com a rotatividade, o que não está ocorrendo atualmente”, enfatiza. Atualmente, há 600 vagas destinadas aos motocilistas que podem usá-las sem pagar estacionamento.

Uma alternativa debatida é fazer a cobrança apenas quando exceder as duas horas em que a moto pode ficar estacionada na mesma vaga. “Alguma coisa vai ser feito porque sem fazer a rotividade, como está ocorrendo, não tem mais como continuar”, destaca o diretor. O objetivo dessa medida, que ainda está em fase de análise, é permitir que todos os motociclistas possam usar as vagas para motos disponíveis no centro da cidade. “Foi criada uma lei para as motos não estacionarem nos locais destinados aos veículos, mas também precisamos criar condições para que os motociclistas consigam estacionar”, afirma Vitto.